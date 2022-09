Ivo Vieira promete equipa a "jogar para ganhar" em Alvalade

JN/Agências Hoje às 14:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, garantiu que a equipa "vai jogar para ganhar" na deslocação desta sexta-feira a Alvalade, para o duelo com o Sporting, da oitava jornada da Liga.

"O fundamental é o Gil Vicente interpretar bem o jogo, independentemente dos jogadores que alinharem por parte do adversário. Temos de ser competitivos e acreditar no que podemos fazer para conseguir um resultado positivo, que passa por jogar para ganhar", disse o técnico dos minhotos.

Ivo Vieira lembra que "jogar contra uma equipa que aspira a ser campeã é sempre uma tarefa difícil mas motivadora", falando do Sporting como um adversário "competente e organizado que cria diferentes dificuldades dentro do jogo", independentemente da estratégia que possa utilizar.

PUB

"O que pode mudar no Sporting é mais as características dos jogadores em si, e não a forma de jogar em posse do seu treinador. Têm atletas diferenciados, que tanto podem jogar em posse, velocidade e progressão, como também na área como finalizadores", analisou o treinador dos barcelenses.

Para contrariar um Sporting que "pode ter mais a bola e com isso criar dificuldades", Ivo Vieira quer "um Gil Vicente ofensivo e com qualidade nas decisões", garantindo que, quando não for possível, a equipa tem de ter "intensidade e vontade para discutir o jogo".

"Sabendo que o Sporting tem muito a bola e nos vai criar dificuldades, temos de acreditar no nosso processo. Se fizermos isso frente a este adversário, com grande valia, vamos crescer. Nestes jogos, às vezes, mais do que o resultado em si, é importante a equipa perceber que pode ir mais além e conseguir coisas diferentes para melhor", analisou Ivo Vieira.

O treinador gilista referiu que será o resultado deste jogo que vai ditar se a paragem dos campeonatos para os compromissos das seleções "foi, ou não, benéfica", mas partilhou algumas das coisas que foram trabalhadas nestas semanas.

"Precisávamos de melhorar a tomada de decisão no último terço, assim como estancar mais o nosso processo defensivo, onde temos cometido alguns erros, sofrendo golos. Sinto que estamos a melhorar, embora ainda falte afinar a eficácia junto à baliza", partilhou o treinador.

Para este desafio em Alvalade, Ivo Vieira não pode contar com o guarda-redes Brian Araújo, que foi expulso, no banco, no último jogo, no empate (2-2) frente ao Rio Ave, sendo esta a única baixa confirmada.

O Gil Vicente, 10.º classificado, com nove pontos, joga esta sexta-feira no reduto do Sporting, oitavo, com 10, numa partida agendada para as 19 horas, que terá arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.