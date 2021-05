Ivo Vieira renova com o Famalicão por duas épocas

José Pedro Gomes Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador madeirense que conseguiu assegurar manutenção da equipa minhota chegou hoje a acordo para a renovação do vínculo até 2023

Conjugação de vontades em Famalicão, com o treinador e Ivo Vieira e os responsáveis da SAD do emblema minhoto a acertarem hoje a continuidade do técnico, de 45 anos, por mais duas temporadas, num novo contrato válido até junho de 2023.

Ivo Vieira tinha chegado ao clube, como terceiro treinador da temporada, depois de João Pedro Sousa e Silas, numa altura em que a equipa estava em zona de descidas. Em cerca de dois meses, o técnico ajudou a reverter a situação, garantindo a permanência a três jornadas do final do campeonato, levando a equipa ao nono lugar na prova.

"É uma felicidade enorme prolongar o contrato com o FC Famalicão. O suporte e o apoio dados pela SAD nestes dois meses transmitem uma enorme confiança de que estão reunidos todos os ingredientes para que o clube continue a ter sucesso no futuro", disse Ivo Vieira, citado pelo clube.

Já Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, falou em "reconhecimento da competência e qualidade do trabalho de Ivo Vieira", considerando que é "o homem certo para o lugar certo".