Ivo Vieira satisfeito com empate na Letónia

Ivo Vieira mostrou-se satisfeito com o empate diante do Riga (1-1), na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, que sinalizou a estreia nas competições europeias. O treinador do Gil Vicente assumiu a má exibição da equipa no primeiro tempo, contrastando com o crescimento na segunda parte.

"De certa forma, existe uma satisfação geral, foi o nosso primeiro jogo internacional e conseguimos um resultado que deixa em aberto a eliminatória para a segunda mão. Podíamos e temos capacidade de fazer mais. A segunda parte foi completamente diferente. Dominámos por completo, atacámos mais, tivemos mais situações de golo. Para primeiro desafio, para esta realidade, os jogadores apreensivos na abordagem do jogo, acabou por ser resultado aceitável para aquilo que fizemos, embora na segunda merecêssemos um pouco mais, mas foi o que ditou o jogo", analisou Ivo Vieira.

O treinador abordou a estreia dos gilistas nas competições europeias e acredita que o Gil Vicente é uma equipa superior ao Riga.

"Perante aquilo que Gil Vicente fez na época transata, elevou a fasquia e as pessoas criaram expectativa positiva, e bem, da exigência daquilo que e o nosso desempenho nesta época. Foi esperar pelo momento do jogo e desfrutar, passando mensagens alertando-os para o contexto destes jogos, que nunca são fáceis. O Riga não é tão forte quanto nós, mas na primeira parte foram valentes, estiveram melhores. É um dia diferente, para mim, para os atletas e acima de tudo para os gilistas que tiveram oportunidade de presenciar este momento histórico do clube, queríamos brindá-los com uma vitória. Peço o apoio deles para o segundo jogo e para o jogo de segunda-feira [com o Paços de Ferreira]", afirmou o técnico.