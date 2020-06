Ivo Vieira: "Temos de ser realistas, não vivo no mundo da lua"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:49 Facebook

No rescaldo da derrota frente ao Braga, o treinador do Vitória de Guimarães garantiu que não vai desistir de conseguir um lugar europeu: "Vamos continuar a acreditar", afirmou.

"Cometemos alguns erros que colocaram o resultado em causa e essa responsabilidade é minha. Duas perdas de bola e duas transições. O segundo golo foi um golo de bandeira, é um golo bonito de se ver, era bom que fosse a nosso favor. Houve equilíbrio, tivemos mais uma vez mais oportunidades e remates, mas o que fez a diferença foi a capacidade individual de introduzir a bola na baliza e nisso não fomos tão fortes como o Braga", começou por dizer o treinador, salientando que, no jogo desta quinta-feira, o objetivo era "vencer" e não "jogar bem".

"Gosto e quero que a equipa jogue bem, mas hoje não era para jogar bem, era para ganhar. Os vitorianos merecem isso. Queríamos muito dar esse resultado, pelo historial, pelo passado, pela rivalidade. Lugar europeu? Vamos procurar ser muito conscientes e abordar os próximos jogos com naturalidade. Temos de ser realistas, não vivo no mundo da lua. Vamos continuar a acreditar. Ainda faltam pontos suficientes, vamos correr atrás, continuar a lutar, não vamos desistir de certeza", concluiu.

O Braga venceu (3-2), esta quinta-feira, o Vitória de Guimarães, na Pedreira, na 28.ª jornada da Liga.

Paulinho, logo ao primeiro minuto, inaugurou o marcador após uma assistência de Galeno. Aos 15 minutos, André André sofreu falta de André Horta na grande área e, na conversão do penálti, não falhou e fez o empate. Perto do intervalo, Bruno Duarte fez a reviravolta mas, nem 10 minutos depois, Trincão voltou a empatar o marcador.

Já na segunda parte, Galeno, depois de ganhar a bola a um defesa e caminhar, sem oposição, à procura do local ideal para rematar, selou o resultado e deu o triunfo aos guerreiros do Minho, que ainda não tinham vencido desde a retoma do campeonato.