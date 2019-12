J. Marques: "Esclarecimento do Conselho de Arbitragem dá muita segurança ao Benfica"

JN Ontem às 23:32 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, criticou o Conselho de Arbitragem por ter feito um esclarecimento ao lance do golo de André Santos, do Belenenses, e nada ter dito acerca do golo do Benfica, no Bessa, frente ao Boavista.

"O Conselho de Arbitragem (CA) tem uma natural apetência para prestar atenção aos jogos do F. C. Porto e distrair se dos jogos dos rivais. E é ainda mais evidente quando falamos de uma jornada em que o lance mais polémica não aconteceu no jogo do F. C. Porto, aconteceu no jogo do Benfica, frente ao Boavista [golo do Cervi]. No entanto, o Conselho de Arbitragem fez um comunicado numa única direção. Se isto inaugurou uma nova tendência não sabemos, mas sabemos o que está para trás", começou por dizer Francisco J. Marques no porgrama "Universo Porto na Bancada", recordando alguns jogos dos encarnados.

"Há umas sucessão de jogos em que era relevante saber a interpretação do Conselho de Arbitragem. Como o golo patético do Benfica em Vila do Conde. Do jogo do Benfica em Santa Maria da Feira, em Braga... e no entanto, o Conselho de Arbitragem esteve calado. E este ano já houve vários jogos em que poderia fazer esclarecimentos... Este comunicado transmite muita segurança a quem conquistou um campeonato [Benfica], na época passada, da forma que o conquistou", concluiu.