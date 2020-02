J. Marques "perplexo" com penálti não assinalado em Viseu sobre Corona

Hoje às 22:42 Facebook

O diretor de comunicação dos dragões reiterou, esta quarta-feira, as críticas à arbitragem do jogo com o Académico, das meias-finais da Taça de Portugal, que terminou empatado a um golo.

"Só há duas exceções no planeta Terra, que consideraram que não era penálti a falta sobre Corona: o árbitro (João Pinheiro) e o VAR (Carlos Xistra)", disse Francisco J. Marques, no programa "Universo Porto da Bancada", a propósito do lance, perto do final do encontro, em que não foi assinalada uma grande penalidade, sobre Corona.

Ao acentuar estar "perplexo", com a decisão de João Pinheiro, o diretor de comunicação do F. C. Porto considerou o árbitro de Braga "alguém que anda na arbitragem e não garante imparcialidade".

"Tem alguma coisa contra o F. C. Porto, que o impeça de arbitrar com normalidade", afirmou, ainda Francisco J. Marques.