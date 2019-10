J. Marques responde a Pedro Proença e evoca agressões no Colombo

Hoje às 18:29 Facebook

O presidente da Liga afirmou, esta terça-feira, num congresso, que "se tivesse VAR, de certeza absoluta que não tinha cometido esse erro" de validar o golo de Maicon, no clássico da Luz, entre o Benfica e o F. C. Porto, da edição 2011/12 do campeonato nacional, que os dragões venceram por 3-2. O diretor de comunicação e informação dos azuis e brancos pegou no reparo e contra-atacou.

"Pedro Proença diz e muito bem que se na altura tivesse o apoio do VAR não teria validado o golo de Maicon. Pena que não tenha esclarecido os adeptos do futebol se também mudaria de opinião se o VAR o tivesse ajudado a ver o penálti de Cardozo, cometido minutos antes", escreveu Francisco J. Marques, no primeiro de três posts sobre o assunto, no Twitter.

No segundo, o diretor portista partilhou as imagens do lance ao qual se referiu: "Cardozo joga a bola com os dois braços, numa grande penalidade clara".

Por fim, Francisco J. Marques ainda evocou o facto de Pedro Proença, então árbitro, ter sido "barbaramente agredido no Colombo", centro comercial de Lisboa.