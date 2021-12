Já há árbitros há para F.C. Porto e Sporting na Champions

JN/Agências Hoje às 12:36 Facebook

O francês Clément Turpin vai arbitrar o jogo F.C. Porto-Atlético de Madrid e o italiano Davide Massa dirigirá o Ajax-Sporting, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA.

Turpin será o juiz do encontro no Estádio do Dragão, decisivo para saber quem acompanhará o Liverpool na qualificação para os oitavos de final, tendo como assistentes os compatriotas Nicolas Danos e Cyril Gringore, enquanto o também francês Jérôme Brisard será o videoárbitro (VAR).

O árbitro francês, que esteve na final da Liga Europa da época passada (vitória do Villarreal sobre o Manchester United), já dirigiu um jogo da equipa portuense nesta edição da Liga dos Campeões, no estádio do AC Milan, em 03 de novembro, que terminou empatado 1-1.

Em Amesterdão, numa partida entre duas equipas já apuradas para a fase a eliminar, Massa será coadjuvado no campo pelos italianos Matteo Passeri e Alessandro Costanzo, com o compatriota Paolo Valeri a desempenhar as funções de VAR.

O FC Porto ocupa o segundo lugar no Grupo B, o último que dá acesso aos oitavos de final da 'Champions', com cinco pontos, mais um do que o AC Milan e o Atlético de Madrid, todos muito distantes do Liverpool, líder destacado, com o 'pleno' de vitórias e 15 pontos conquistados.

No Grupo C, o Sporting, campeão português, totaliza nove pontos e já garantiu que terminará no segundo lugar, atrás do Ajax, que tem 15, enquanto o Borussia Dortmund é terceiro classificado, com seis, e o Besiktas ocupa a quarta e última posição, ainda sem pontuar.