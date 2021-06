Já é oficial: Conceição renova com o F. C. Porto até 2024

JN Hoje às 10:27 Facebook

Agora sim é oficial: Sérgio Conceição vai continuar no comando técnico do F. C. Porto, que terminou em segundo lugar a I Liga portuguesa de futebol, por mais três temporadas, anunciou este sábado o clube.

O treinador, de 46 anos, chegou ao Dragão em julho de 2017 e conquistou, desde então, dois títulos de campeão nacional, em 2017/18 e 2019/20, uma Taça de Portugal, em 2019/20, e duas Supertaças Cândido Oliveira, em 2018/19 e 2020/21.

O prolongamento do contrato surge depois de o emblema azul e branco ter fechado as contas da I Liga a cinco pontos do campeão Sporting, numa época em que só "caiu" nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea, que se sagrou campeão da Europa, no Porto.

O antigo internacional português já cumpriu quatro temporadas no comando técnico do F. C. Porto, depois de ter orientado clubes como o Nantes, em França, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, Académica e Olhanense.

Antes, foi ainda adjunto do italiano Dominique D´Onofrio, nos belgas do Standard Liège, em 2010/11, e diretor desportivo dos gregos do PAOK Salonica, clube no qual encerrou a carreira futebolística, marcada pelas passagens por F. C. Porto, Lazio e Inter Milão.

Tal como noticiou, esta manhã, o JN, com esta renovação de contrato o treinador não vai receber uma melhoria salarial. A garantia é dada pelo presidente dos dragões, Pinto da Costa, na entrevista que o "Jornal de Notícias" publica na íntegra na edição de amanhã.

Ao longo das últimas semanas, Sérgio Conceição foi apontado como possível treinador de muitas equipas - sobretudo italianas -, o que até motivou uma piada entre o presidente e o treinador do F. C. Porto.

"Nós temo-nos rido e ainda esta semana lhe dizia: "Não vamos assinar já que assim os jornais entretêm-se". Nós que sabemos o que temos combinado, rimo-nos das notícias. Também lhe disse: "Ó Sérgio, tu vais bater o recorde, vais treinar um clube à segunda-feira, na terça vais a Roma, na quarta vais a Nápoles, quinta em Turim". Rimo-nos com isso", referiu Pinto da Costa.