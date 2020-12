"Já estão a comparar o Pedro Gonçalves a mim, certo?", pergunta Mário Jardel

Nuno Barbosa Hoje às 10:37 Facebook

Próxima ronda reserva emoções fortes ao goleador da Liga, que recebe, via JN, a aprovação de Jardel.

Pedro Gonçalves é o homem de quem se fala. Não é para menos. Afinal, estamos a falar do centrocampista, de 22 anos, que é o melhor marcador da Liga e o português com mais golos nos campeonatos europeus, superando, inclusivamente, Cristiano Ronaldo por um golo. E é com este estatuto conquistado a pulso e com dedo de Rúben Amorim que o jogador também conhecido por Pote vai reencontrar a equipa e o treinador (João Pedro Sousa) que lhe permitiram cumprir o sonho de jogar num grande do futebol luso. Segundo apurou o JN, se o médio leonino marcar à ex-equipa no sábado (18 horas), em Famalicão, não vai festejar. Será um jogo de emoções fortes para Pedro Gonçalves, mas que ninguém pense que vai tirar o pé do acelerador.

Pote está a escrever história no Sporting. O arranque goleador de leão ao peito no campeonato (nove golos em sete jogos) só é superado por "um tal" de Mário Jardel (10 golos no mesmo número de jornadas, mas em 2001/02). Este é um dado estatístico que atravessou fronteiras, cruzou o Atlântico e chegou ao Brasil. "Já estão a comparar o Pedro Gonçalves a mim, certo?", questionou Super Mário, assim que atendeu a chamada do JN.