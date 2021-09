Já há árbitros para o F.C. Porto e Sporting na Champions

JN/Agências Hoje às 12:18 Facebook

O romeno Ovidiu Hategan vai dirigir o encontro inaugural do F.C. Porto na Liga dos Campeões de futebol, diante do Atlético de Madrid, enquanto o espanhol José Sánchez Martínez irá apitar o Sporting-Ajax, informou a UEFA esta segunda-feira.

O árbitro romeno, de 41 anos, e internacional desde 2008, terá como assistentes os compatriotas Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe, ficando o italiano Marco Di Bello responsável pelas funções de videoárbitro (VAR).

Hategan apitou cinco jogos dos dragões na prova mais importantes de clubes da UEFA, o último em novembro de 2018, que culminou com a vitória na equipa da invicta por 3-1, na receção aos alemães do Schalke 04, para a fase de grupos.

De resto, esteve presente nas vitórias azuis e brancas frente ao Leipzig (3-1), em 2017, e Bate Borisov (0-3), em 2014, ambas para a fase de grupos, assim como na derrota com a Juventus (1-0), em 2016/17, nos oitavos de final de final, e no empate a um golo com o Áustria de Viena, em 2013.

O encontro inaugural dos dragões no Grupo B está agendado para quarta-feira, no Estádio Metropolitano, em Madrid, a partir das 20 horas, à mesma hora que se defrontam Liverpool e AC Milan, em Anfield.

Já José María Sánchez Martínez, de 37 anos, e internacional desde 2017, estreia-se a apitar encontros oficiais do campeão nacional Sporting e vai ter como assistentes os também espanhóis Raul Cabañero, Iñigo Prieto e Alejandro Hernández, o último designado para desempenhar a função de VAR.

O Sporting recebe o Ajax, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas 20 horas, num encontro da 'poule' C, na qual também estão inseridos os turcos do Besiktas e os alemães do Borussia Dortmund.

Na terça-feira, o inglês Anthony Taylor estará no desafio de estreia do Benfica no Grupo E, no estádio do Dínamo de Kiev, na Ucrânia, e no Grupo H, o árbitro português Artur Soares Dias vai dirigir o jogo Malmo-Juventus, na Suécia, tendo como assistentes Rui Tavares e Paulo Soares, enquanto João Pinheiro será o VAR.