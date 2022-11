JN/Agências Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Inicia-se, esta sexta-feira, a venda de bilhetes para a receção do F. C. Porto ao Inter Milão, que se realiza a 14 de março, pelas 20 horas, referente à segunda mão dos oitavos de final da Champions.

Para sócios, os preços variam entre os 20 e os 70 euros e, para o público em geral, o valor situa-se entre os 55 e os 120 euros.

Após terem realizado uma grande fase de grupos, que culminou com o primeiro lugar do Grupo B, os dragões enfrentam o Inter Milão, segundos classificados do Grupo C.