Já há data e hora para o anúncio dos convocados para o Mundial

Fernando Santos vai escolher os 26 jogadores que representarão Portugal no Catar.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o selecionador português revelará a convocatória para o Campeonato do Mundo na próxima quinta-feira, 10 de novembro, às 17.30 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois de já ter sido revelada uma pré-convocatória com 55 nomes, Fernando Santos irá agora definir a lista de 26 jogadores que irão vestir as cores de Portugal no Catar. O Mundial 2022 começa a 20 de novembro, mas a equipa das quinas só entra em ação no dia 24, num jogo com o Gana.

Incluída no Grupo H, a seleção portuguesa irá ainda defrontar o Uruguai, a 28 de novembro, e a Coreia do Sul, a 2 de dezembro.