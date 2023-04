Já há data para o Sporting-Benfica, da 33.ª jornada

JN Hoje às 16:29 Facebook

A LIga já anunciou as datas da 31.ª à 33.ª jornada do campeonato. O Sporting-Benfica, da 33.ª jornada, um dos jogos que poderá ter mais impacto nas contas do campeonato, será jogado a 21 de maio, às 20.30 horas.

Na 31.ª jornada, o destaque vai para o duelo que pode ser um dos jogos mais importantes da temporada 2022/23. O Benfica recebe o Braga no próximo dia 6 de maio, às 20.30 horas.

Confira o calendário completo das referidas jornadas:

31.ª jornada

Sexta-feira, 5 de maio

Casa Pia AC - Portimonense, 20h15 - Sport TV

Sábado, 6 de maio

Santa Clara - Gil Vicente FC, 15h30 - Sport TV

Boavista FC - Estoril Praia, 18h00 - Sport TV

SL Benfica - SC Braga, 20h30 - BTV

Domingo, 7 de maio

Marítimo M. - Rio Ave FC, 15h30 - Sport TV

Vitória SC - FC Vizela, 18h00 - Sport TV

FC P. Ferreira - Sporting CP, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 8 de maio

FC Famalicão - GD Chaves, 19h00 - Sport TV

FC Arouca - FC Porto, 21h15 - Sport TV

32.ª jornada

Sexta-feira, 12 de maio

Gil Vicente FC - Boavista FC, 20h15 - Sport TV

Sábado, 13 de maio

FC Vizela - FC Famalicão, 15h30 - Sport TV

GD Chaves - FC P. Ferreira, 15h30 - Sport TV

Portimonense - SL Benfica, 18h00 - Sport TV

Sporting CP - Marítimo M., 20h30 - Sport TV

Domingo, 14 de maio

Rio Ave FC - Vitória SC, 15h30 - Sport TV

SC Braga - Santa Clara, 18h00 - Sport TV

FC Porto - Casa Pia AC, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 15 de maio

Estoril Praia - FC Arouca, 20h15 - Sport TV

33.ª jornada

Sexta-feira, 19 de maio

Marítimo M. - FC Vizela, 20h15 - Sport TV

Sábado, 20 de maio

Santa Clara - Portimonense, 15h30 - Sport TV

FC Arouca - GD Chaves, 15h30 - Sport TV

Boavista FC - SC Braga, 18h00 - Sport TV

FC Famalicão - FC Porto, 20h30 - Sport TV

Domingo, 21 de maio

Vitória SC - Gil Vicente FC, 15h30 - Sport TV

Casa Pia AC - Estoril Praia, 18h00 - Sport TV

FC P. Ferreira - Rio Ave FC, 18h00 - Sport TV

Sporting CP - SL Benfica, 20h30 - Sport TV