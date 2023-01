Já há data para os quartos de final da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 19:02 Facebook

O Sporting de Braga recebe o Benfica a 9 de fevereiro, pelas 20.30 horas, nos quartos de final da Taça de Portugal, um dia após o detentor do título, o F. C. Porto, visitar o Académico de Viseu

As datas e horários da sexta eliminatória da prova foram divulgados esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, que colocou como arranque dos quartos a receção do Famalicão à BSAD, pelas 18.45 horas de dia 8.

Nesse dia, os dragões procuram aceder às meias-finais em casa do Académico de Viseu, da II Liga, que também se defrontam na final four da Taça da Liga, em partida agendada para as 20.45 horas.

O jogo de maior nomeada opõe o Braga ao Benfica, pelas 20.30 horas de dia 9, já depois de o primodivisionário Casa Pia receber o Nacional, do segundo escalão, pelas 18.30 horas.

Programa dos quartos de final da Taça de Portugal

Quarta-feira, 8 fevereiro:

Famalicão (I) - B SAD (II), 18.45 horas

Académico de Viseu (II) - FC Porto (I), 20.45 horas

Quinta-feira, 9 fevereiro:

Casa Pia (I) - Nacional (II), 18.30 horas

Sporting de Braga (I) - Benfica (I), 20.30 horas