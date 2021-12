Já há datas e horas para as próximas quatro jornadas

Susana Silva Hoje às 18:59 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional divulgou, esta quarta-feira, as datas das primeiras quatro jornada da Liga Portugal em 2022.

No novo ano as emoções do principal campeonato português começam a 7 de janeiro, com a deslocação do campeão Sporting ao recinto do Santa Clara, para a 17.ª jornada, numa partida com início marcado para as 18.30 horas.

No dia seguinte, 8 de janeiro, o F. C. Porto visita o Estoril (18 horas), num dia com mais dois encontros: Vizela-Moreirense (15.30 horas) e Boavista Tondela (20.30 horas).

Para domingo, dia 9, estão marcados quatro encontros, com especial destaque para o Benfica-Paços de Ferreira (18 horas), com a ronda a encerrar na segunda-feira.

A 18.º jornada disputar-se-á de 14 a 17 de janeiro, a 19.ª começa a 21 e termina a 23 de janeiro. A 20.ª ronda da Liga tem apenas seis jogos agendados entre 30 e 31 de janeiro, sendo que os restantes três, que envolvem leões, águias, açorianos e panteras está pendente do desfecho das meias-finais da final four da Taça da Liga, que decorrerá no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

O primeiro troféu de 2022 começa a ser disputado no dia 25 de janeiro, com o Benfica e o Boavista a defrontarem-se na primeira semifinal, a partir das 19.45 horas. No dia 26, entram em ação Sporting e Santa Clara, à mesma hora. A final está agendada para dia 29, pelas 19.45 horas.

Eis as datas e horas dos jogos da 17.ª à 20.ª jornada da Liga Portugal:

Jornada 17

7 de janeiro (sexta-feira)

Santa Clara-Sporting (18.30 horas - Sport TV)

8 de janeiro (sábado)

Vizela-Moreirense (15.30 horas - Sport TV)

Estoril-F. C. Porto (18.00 horas - Sport TV)

Boavista-Tondela (20.30 horas - Sport TV)

9 de janeiro (domingo)

Portimonense-Marítimo (15.30 horas - Sport TV)

Benfica-P. Ferreira (18.00 horas - BTV)

Braga-Famalicão (18.00 horas - Sport TV)

Belenenses-Arouca (20.30 horas - Sport TV)

10 de janeiro (segunda-feira)

Gil Vicente-V. Guimarães (20.15 horas - Sport TV)

Jornada 18

14 de janeiro (sexta-feira)

Famalicão-Paços e Ferreira (20.15 horas - Sport TV)

15 de janeiro (sábado)

Boavista-Gil Vicente (15.30 horas - Sport TV)

Benfica-Moreirense (18.00 horas - BTV)

Braga-Marítimo (18.00 horas - Sport TV)

Estoril-Arouca (20.30 horas - Sport TV)

16 de janeiro (domingo)

Santa Clara-Tondela (17.00 horas - Sport TV)

Vizela-Sporting (18.00 horas - Sport TV)

Belenenses-F. C. Porto (20.30 horas - Sport TV)

17 de janeiro (segunda-feira)

Portimonense-V. Guimarães (20.15 horas - Sport TV)

Jornada 19

21 de janeiro (sexta-feira)

Arouca-Benfica (19.00 horas - Sport TV)

P. Ferreira-Boavista (21.00 horas - Sport TV)

22 de janeiro (sábado)

Moreirense-Santa Clara (15.30 horas - Sport TV)

Tondela-Vizela (18.00 horas - Sport TV)

Sporting-Braga (20.30 horas - Sport TV)

23 de janeiro (domingo)

Marítimo-Belenenses (15.30 horas - Sport TV)

V. Guimarães-Estoril (15.30 horas - Sport TV)

Gil Vicente-Portimonense (19.00 horas - Sport TV)

F. C. Porto-Famalicão (20.30 horas - Sport TV)

Jornada 20

30 de janeiro (domingo)

Estoril-Paços de Ferreira (15.30 horas - Sport TV)

Vizela-V. Guimarães (15.30 horas - Sport TV)

Braga-Moreirense (18.00 horas - Sport TV)

F. C. Porto-Marítimo (20.30 horas - Sport TV)

31 de janeiro (segunda-feira)

Portimonense-Tondela (19.00 horas - Sport TV)

Famalicão-Arouca (21.15 horas - Sport TV)

1 ou 2 de fevereiro (terça ou quarta-feira)

Belenenses-Sporting (data e hora a definir - Sport TV)

Benfica-Gil Vicente (data e hora a definir - BTV)

Santa Clara-Boavista (data e hora a definir - Sport TV)