Já há datas para a quarta eliminatória da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 18:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto, detentor do troféu, vai defrontar o Mafra em 8 de novembro, na véspera de o Benfica visitar o Estoril Praia.

De acordo com os horários dos encontros com transmissão televisiva da quarta ronda divulgados esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, os dragões jogam na terça-feira às 20.45 horas em casa do clube da II Liga, um dia antes de os encarnados visitarem os canarinhos, da Liga, às 20.45 horas.

Em outros encontros entre equipas da Liga, o Gil Vicente recebe o Arouca às 18.45 horas de 08 de novembro, com o Vitória de Guimarães a jogar em casa com o Vizela no dia seguinte, à mesma hora.

PUB

A quarta ronda fecha em 10 de novembro, com a receção do Sporting de Braga ao Morereinse, da II Liga, às 19.45 horas, com o Tondela, finalista vencido da época passada, a jogar em 09, em casa do Nacional, em jogo entre equipas do segundo escalão.

A FPF anunciou, esta quarta-feira, que 11 jogos da quarta ronda, entre 08 e 10 de novembro, vão ter transmissões televisivas, com os restantes a estarem marcados, para já, para as 15 horas de 09 de novembro.

Programa da quarta eliminatória:

- Terça-feira, 08 nov:

Vilaverdense (L3) - Oliveira do Hospital (L3), 14:00

Gil Vicente (I) - Arouca (I), 18:45

Varzim (L3) - São João de Ver (L3), 19:00

Mafra (II) - F. C. Porto (I), 20:45

- Quarta-feira, 09 nov:

Académico de Viseu (II) - Camacha (CP), 11:00

Nacional (II) - Tondela (II), 15:00

Leixões (II) - Farense (II), 15:00 a)

Famalicão (I) - Dumiense (CP), 15:00 a)

Pêro Pinheiro (CP) - Vitória de Setúbal (L3), 15:00 a)

Rabo de Peixe (CP) - Sanjoanense (L3), 15:00 a)

Beira-Mar (CP) - Pevidém (CP), 15:00 a)

Casa Pia (I) - Valadares Gaia (CP), 17:45

Vitória de Guimarães (I) - Vizela (I), 18:45

Estoril Praia (I) - Benfica (I), 20:45

- Quinta-feira, 10 nov:

BSAD (II) - Machico (CP), 11:00

Sporting de Braga (I) - Moreirense (II), 19:45

a) Horário provisório