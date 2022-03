Já há datas para o dérbi entre o Sporting e o Benfica

JN/Agências Hoje às 16:41 Facebook

A receção do Sporting ao Benfica, da 30.ª jornada da Liga, vai disputar-se a 17 de abril, domingo de Páscoa, informou, esta quarta-feira, a Liga de clubes.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou, esta quarta-feira, os horários das jornadas 28, 29 e 30 do campeonato, com o Benfica a visitar o Sporting de Braga, em 01 de abril, na abertura da 28.ª ronda.

Nessa mesma jornada, o líder F. C. Porto recebe o Santa Clara, na segunda-feira, 4 de abril, com o Sporting a jogar em casa com o Paços de Ferreira, na véspera.

Na 29.ª jornada, destaque para a visita do F. C. Porto ao Vitória de Guimarães, em 10 de abril (domingo), um dia depois de o Sporting visitar Tondela e de o Benfica receber o Belenenses SAD.

Os dragões, na 30.ª jornada, recebem o Portimonense em 16 de abril (sábado).

- Programa das jornadas 28 à 30 da Liga:

28.ª jornada

- Sexta-feira, 1 abr:

Sporting de Braga -- Benfica, 20:15

- Sábado, 2 abr:

Belenenses SAD -- Portimonense, 15:30

Arouca -- Gil Vicente, 18:00

Estoril Praia -- Vizela, 18:00

Famalicão -- Boavista, 20:30

- Domingo, 3 abr:

Marítimo -- Tondela, 15:30

Moreirense -- Vitória de Guimarães, 18:00

Sporting -- Paços de Ferreira, 20:30

- Segunda-feira, 4 abr:

F. C. Porto -- Santa Clara, 20:15

29.ª jornada:

- Sexta-feira, 8 de abril

Gil Vicente -- Moreirense, 20:15

- Sábado, 9 abr:

Paços de Ferreira -- Marítimo, 15:30

Benfica -- Belenenses SAD, 18:00

Boavista -- Arouca, 18:00

Tondela -- Sporting, 20:30

- Domingo, 10 abr:

Portimonense -- Famalicão, 15:30

Santa Clara -- Estoril Praia, 15:30

Vitória de Guimarães -- F. C. Porto, 18:00

Vizela -- Sporting de Braga, 20:30

30.ª jornada:

- Sexta-feira, 15 abr:

Arouca -- Santa Clara, 15:30

Famalicão -- Gil Vicente, 18:00

Vitória de Guimarães -- Paços de Ferreira, 20:30

- Sábado, 16 abr:

Moreirense -- Tondela, 15:30

Marítimo -- Boavista, 18:00

Belenenses SAD -- Vizela, 18:00

F. C. Porto -- Portimonense, 20:30

- Domingo, 17 abr:

Sporting -- Benfica, 20:30

- Segunda-feira, 18 abr:

Estoril Praia -- Sporting de Braga, 20:30