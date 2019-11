Já há datas para os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal

Adriano Rocha Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica visita o Vizela no sábado (20.45 horas), dia 23, e o F. C. Porto recebe o V. Setúbal (17.30 horas) no domingo, dia 24, de acordo com o calendário e horários da quarta eliminatória da Taça de Portugal divulgados esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Esta ronda abre na sexta-feira, dia 22, com a receção do Leixões ao Santa Clara (17.15 horas), seguida do Varzim-Loures (20.45).

No sábado, o programa inclui cinco jogos, entre eles um dos dois confrontos entre equipas da Liga, o Braga-Gil Vicente (18.30 h), e o Vizela-Benfica (20.45 horas).

Para domingo, dia 24, estão agendadas nove partidas, com o Rio Ave a receber o Alverca (15.30 h), o carrasco do Sporting, e o F. C. Porto o V. Setúbal (17.30 h). A eliminatória fecha com o Chaves-Belenenses SAD (20 h).

Eis o programa da quarta eliminatória:

Sexta-feira (dia 22): Leixões (II)-Santa Clara (I), 17:15 horas; Varzim (II)-Loures (CP), 20:45.

Sábado (dia 23): Sertanense (CP)-Farense (II), 14:00; Académico de Viseu (II)-Feirense (II), 15:00; Famalicão (I)-Académica (II), 16:45; Braga (I) - Gil Vicente (I), 18:30; Vizela (CP)-Benfica (I), 20:45.

Domingo (dia 24): Paços de Ferreira (I)-Sanjoanense (CP), 15:00; Anadia (CP)-Beira-Mar (CP), 15:00; Pedras Salgadas (CP)-Canelas 2010 (CP), 15:00; Moreirense (I)-Mafra (II), 15:00; Sp. Espinho (CP)-Arouca (CP), 15:00; Sintra Football (CP)-Marinhense (CP), 15:00; Rio Ave (I)-Alverca (CP), 15:30; F. C. Porto (I)-V. Setúbal (I), 17:30; Chaves (II)-Belenenses SAD (I), 20:00.