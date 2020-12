Já há onze do Benfica para o jogo com o Portimonense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:52 Facebook

Os encarnados recebem, esta terça-feira, o Portimonense na 11.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com Seferovic, João Ferreira, Pizzi, Jardel e Gonçalo Ramos (infetados com covid-19) bem como com os lesionados André Almeida e Gabriel. Do lado da equipa de Portimão, Lucas Fernandes e Pedro Sá, com problemas físicos, não entram nas opções de Paulo Sérgio.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Weigl, Taarabt, Everton, Waldschmidt e Darwin

Onze do Portimonense: Samuel, Moufi, Maurício, Lucas Possignolo, Willyan, Anzai, Luquinha, Fali Candé, Aylton Boa Morte, Dener e Fabrício

O pontapé de saída no Estádio da Luz está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).