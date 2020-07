Já há "onzes" de F. C. Porto e Moreirense

JN Hoje às 20:30 Facebook

O F. C. Porto recebe, esta noite de segunda-feira, pelas 21.15 horas, o Moreirense, no último jogo da época no estádio do Dragão, referente à 33.ª jornada da Liga, na qual receberá o troféu de campeão nacional 2019/20.

O encontro será dirigido pelo árbitro Carlos Xistra, de Castelo Branco, que terá a auxiliá-lo no VAR Luís Ferreira (Braga).

Eis os onzes de F. C. Porto e Moreirense:

F. C. Porto: Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Otávio, Fábio Vieira, Corona, Marega e Luis Díaz

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Mbaye, Tomás Esteves, Romário Baró, Matheus Uribe, Loum, Soares, Fábio Silva, João Mário e Vítor Ferreira

Moreirense: Pasinato; João Aurélio, Rosic, Mané, Filipe Soares, Luther, Halliche, Alex Soares, Pedro Nuno, Fábio Abreu e Abdu

Treinador: Ricardo Soares

Suplentes: Macedo, D'Alberto, Fábio Pacheco, Nenê, Ibrahima, Steven Vitória, Luís Machado, Nuno Santos e Gabrielzinho