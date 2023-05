Já não há bilhetes para a final da Taça de Portugal na bilheteira online da FPF

JN Hoje às 12:12 Facebook

A bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol esgotou os bilhetes disponíveis para a final da Taça de Portugal num curto espaço de tempo.

A Federação Portuguesa de Futebol informou, no seu sítio oficial, que "já não é possível adquirir ingressos para a final da Taça de Portugal Placard 2022/2023 através da bilheteira online".

Os bilhetes esgotaram naquela plataforma em poucos minutos, restando os ingressos colocados à venda pelos dois finalistas, Sporting de Braga e F. C. Porto.

Os bilhetes estão a ser vendidos ao preço de 35 euros (categoria 1), 25 euros (categoria 2) e 20 euros (categoria 3).

Sporting de Braga e F. C. Porto defrontam-se, a 4 de junho (17.15 horas), na final da Taça de Portugal, que terá lugar no Estádio do Jamor.