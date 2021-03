Já são conhecidos os onzes de F. C. Porto e S. C. Braga

NB Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto e S. C. Braga discutem, na noite desta quarta-feira, um lugar na final da Taça de Portugal. Os onzes escolhidos por Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal já são conhecidos.

O F. C. Porto vai alinhar com Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Grujic, Uribe, Otávio; Luis Díaz e Marega. No banco estarão Marchesín, Diogo Leite, Taremi, Zaidu, Sérgio Oliveira, Evanilson e Francisco Conceição.

Já o S. C. Braga inicia a partida com Matheus; Tormena, Raul Silva, Borja; Esgaio, Fransérgio, Al Musrati, Galeno; Piazon, Ricardo Horta e Abel Ruiz. Carlos Carvalhal terá ainda à disposição, no banco de suplentes, Tiago Sá, Zé Carlos, João Novais, André Horta, Sporar, Rodrigo Gomes e Bruno Rodrigues.

O pontapé de saída deste F. C. Porto-S. C. Braga, no Estádio do Dragão está marcado para as 20.15 horas. O árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para dirigir este jogo dá pelo nome de Artur Soares Dias. O juiz portuense será assistido por Rui Licínio e Bruno Rodrigues. No VAR, desde a Cidade do Futebol, em Oeiras, estará João Pinheiro, da AF Braga.

O encontro da 1.ª mão desta meia final da Taça de Portugal, disputado em Braga, terminou com empate a uma bola. Pelos dragões marcou Taremi, logo aos 9 minutos, com Fransérgio a empatar para os guerreiros do Minho, aos 90+12.