Já são conhecidos os onzes iniciais do jogo Braga-Benfica

Sporting de Braga e Benfica discutem, na noite desta quinta-feira (20.30 horas, Sport TV1 e RTP1), uma vaga nas meias-finais da Taça de Portugal, em jogo relativo aos quartos de final da competição, a disputar no Estádio Municipal de Braga. Destaque para a titularidade de Pizzi, na equipa minhota.

Em relação aos encontros anteriores, Roger Schmidt, técnico do Benfica, não mexe nas opções iniciais. Já no Sporting de Braga, destaque para a aposta do treinador Artur Jorge em Pizzi. O antigo jogador das águias será pela primeira vez titular desde que chegou aos arsenalistas, no último mercado de inverno.

As duas equipas encontram-se no Estádio Municipal de Braga, sensivelmente mês e meio após o jogo entre ambas para a Liga, no mesmo recinto, que os minhotos venceram por 3-0, a única derrota até ao momento sofrida pelos benfiquistas, em jogos oficiais, nesta época.

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Víctor Gómez, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, Racic, Iuri Medeiros, André Horta, Pizzi e Abel Ruiz.

Suplentes: Tiago Sá, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Borja, Castro, Djaló, Bruma, Ricardo Horta e Banza

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, João Mário, David Neres, Aursnes e Gonçalo Guedes

Suplentes: Samuel, Gilberto, Morato, Lucas Veríssimo, João Neves, Draxler, Musa, Rafa e Gonçalo Ramos

O árbitro deste jogo será Tiago Martins (AF Lisboa), enquanto no VAR estará Fábio Melo (AF Porto).