Já são conhecidos os onzes oficiais de Benfica e F. C. Porto

Nuno Barbosa Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O pontapé de saída da final da Taça de Portugal, entre Benfica e F. C. Porto está marcado para as 20.45 horas, no Estádio Cidade de Coimbra. Ao contrário do que é habitual, as equipas titulares não foram divulgadas uma hora antes do início da partida. Os treinadores das duas equipas esconderam ao máximo os jogadores que escolheram para jogar de início.

Para esta partida que fecha a mais longa temporada da história do futebol português, o treinador do Benfica Nélson Veríssimo, que será depois substituído por Jorge Jesus escolheu o seguinte onze: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares; Pizzi, Weigl, Gabriel, Cervi; Chiquinho e Seferovic.

No banco do Benfica estarão Svillar, Dyego Sousa, Rafa, Taarabt, Florentino, Jota, Tomás Tavares, Vinícius e Ferro.





Já Sérgio Conceição que procura, aqui, conquistar a 25.ª dobradinha da história do futebol luso, vai avançar com: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Mbemba, Alex Telles; Matheus Uribe, Danilo Pereira; Díaz, Otávio, Corona; e Marega.

No banco do F. C. Porto sentam-se Marchesín, Diogo Leite, Baró, Aboubakar, Loum, Sérgio Oliveira, Soares, João Mário e Vítor Ferreira.

O jogo será dirigido por Artur Soares Dias da Associação de Futebol (AF) do Porto. Rui Licínio e Paulo Soares serão os assistentes, com Manuel Mota como 4.º árbitro. No VAR, a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras, estará Hugo Miguel da AF Lisboa.

No final da partida, que não terá público nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra pelos motivos conhecidos, a tradição mantém-se e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fará a entrega do troféu ao vencedor da Taça de Portugal.



Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pelo Presidente da FPF, Fernando Gomes, e pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, tendo as três personalidades cumprido o protocolo de testes para Covid-19 de forma a poderem também cumprir a tradição.



A cerimónia da entrega da Taça e das medalhas realiza-se num palco montado especialmente para o efeito no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

Note-se que as duas equipas chegaram ao palco do jogo sem o registo de qualquer incidente por parte da polícia no que diz respeito aos adeptos, que não podem aproximar-se do estádio.

Confira o momento da chegada do Benfica:

E, agora, a do F. C. Porto: