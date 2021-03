Já são conhecidos os possíveis adversários do F. C. Porto na "Champions"

Nuno Barbosa Hoje às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Chelsea e Bayern Munique apuraram-se esta quarta-feira para os quartos de final da Liga dos Campeões, ao vencerem as respetivas eliminatórias, frente a Atlético Madrid e Lazio. Posto isto, já são conhecidos os sete possíveis adversários do F. C. Porto na próxima eliminatória.

Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique e Chelsea: um deles vai defrontar o F. C. Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. O sorteio realiza-se na próxima sexta-feira, em Nyon, na Suíça, a partir das 11 horas portuguesas.

Como não haverá qualquer tipo de restrição no sorteio, os clubes do mesmo país podem defrontar-se e os azuis e brancos podem voltar a medir forças com o Manchester City, com quem já jogaram na fase de grupos.

Ao longo da história, o F. C. Porto já defrontou em jogos oficiais todos os adversários que poderá encontrar na próxima fase da principal prova de clubes da UEFA e tem saldo negativo contra todos eles. A verdade é que também tinha (e tem) contra a Juventus e acabou por ultrapassá-la.

Recorde-se que o presidente portista, Pinto da Costa, manifestou na terça-feira, em entrevista ao Porto Canal, a sua convicção em ver o F. C. Porto a vencer a final desta edição da "Champions".

Confira, agora, alguns dados sobre os potenciais adversários portistas na fase que se segue, cujos jogos serão disputados a 6/7 e 13/14 de abril.

PUB

Liverpool

Fundação: 3 de junho de 1892

Posição no ranking da UEFA: 9.º

Treinador: Jurgen Klopp

Portugueses no clube: Diogo Jota (avançado) e Vítor Matos (equipa técnica)

Histórico contra o F. C. Porto: cinco vitórias e três empates

Palmarés internacional: Liga dos Campeões (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19); Liga Europa (1972/73, 1975/76 e 2000/01) e Supertaça Europeia (1977, 2001, 2005, 2019), Campeonato do Mundo de Clubes (2019)



Paris Saint-Germain

Fundação: 12 de agosto de 1970

Posição no ranking da UEFA: 7.º

Treinador: Mauricio Pochettino

Portugueses no clube: Danilo Pereira (médio)

Histórico contra o F. C. Porto: Duas vitórias, um empate e uma derrota

Palmarés internacional: Taça das Taças (1995/96)



Borussia Dortmund

Fundação: 19 de dezembro de 1909

Posição no ranking da UEFA: 12.º

Treinador: Edin Terzic

Portugueses no clube: Raphael Guerreiro (defesa)

Histórico contra o F. C. Porto: Duas vitórias

Palmarés internacional: Liga dos Campeões (1996/97), Taça das Taças (1965/66), Taça Intercontinental (1997)



Real Madrid

Fundação: 6 de março de 1902

Posição no ranking da UEFA: 4.º

Treinador: Zinédine Zidane

Portugueses no clube: Nada a registar

Histórico contra o F. C. Porto: nove vitórias, um empate e duas derrotas

Palmarés internacional: Liga dos Campeões (1995/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), Liga Europa (1984/85 e 1985/86), Supertaça Europeia (2002, 2014, 2016 e 2017), Taça Intercontinental (1960, 1998, 2002), Campeonato do Mundo de Clubes (2014, 2016, 2017 e 2018)



Manchester City

Fundação: 18 de novembro de 1880

Posição no ranking da UEFA: 6.º

Treinador: Pep Guardiola

Portugueses no clube: João Cancelo (defesa), Ruben Dias (defesa) e Bernardo Silva (avançado)

Histórico contra o F. C. Porto: Três vitórias e um empate

Palmarés internacional: Taça da Taças 1969/70



Bayern Munique

Fundação: 27 de fevereiro de 1900

Posição no ranking da UEFA: 1.º

Treinador: Hans-Dieter Flick

Portugueses no clube: Tiago Dantas (avançado)

Histórico contra o F. C. Porto: Três vitórias, dois empates e duas derrotas

Palmarés internacional: Liga dos Campeões (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20), Liga Europa (1995/96), Taça das Taças (1966/67), Taça Intercontinental (1976 e 2001), Campeonato do Mundo de Clubes (2013 e 2020)



Chelsea

Fundação: 10 de março de 1905

Posição no ranking da UEFA: 14.º

Treinador: Thomas Tuchel

Portugueses no clube: Hilário e Paulo Ferreira (equipa técnica)

Histórico contra o F. C. Porto: Cinco vitórias, um empate, duas derrotas

Palmarés internacional: Liga dos Campeões (2011/12), Liga Europa (2012/13, 2018/19), Supertaça Europeia (1998), Taça das Taças (1970/71, 1997/98)