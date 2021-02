Já se conhecem os onzes de F. C. Porto e Juventus para o duelo no Dragão

Nuno Barbosa Hoje às 18:58 Facebook

Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio; Marega e Taremi foram os onze homens escolhidos por Sérgio Conceição para jogarem de início, esta quarta-feira, frente à Juventus, em duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Já a Juventus, de acordo com as escolhas de Andrea Pirlo, avança com Sczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

O árbitro nomeado pela UEFA para dirigir este jogo vem de Espanha e dá pelo nome de Carlos del Cerro Grande. O juiz erá assistido pelos compatriotas Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. No VAR estará o também espanhol Alejandro Hernández.

O F. C. Porto, recorde-se, apurou-se para esta fase da Champions ao terminar no segundo posto do grupo C, apenas atrás do Manchester City e à frente de Olympiacos e Marselha.

A Juventus, por outro lado, ficou no primeiro posto do grupo G, mas com os mesmos pontos do Barcelona, beneficiando, para esse efeito, da vantagem adquirida no confronto direto. Atrás dos dois colossos ficaram Dínamo de Kiev e Ferencvaros.