Jaap Stam: "Se Ronaldo não está feliz é melhor sair"

Após vários ex-jogadores do Manchester United virem a público falar da situação de Cristiano Ronaldo, foi a vez do antigo defesa, Jaap Stam, dar opinião.

"Todo a gente conhece Ronaldo e reconhece o que ele fez pelo United na temporada passada e no passado. Mas se ele não está feliz e quer sair, talvez o melhor seja ele sair porque isso afeta os colegas de equipa", disse o antigo internacional pelos Países Baixos.

Stam destacou o facto de que CR7 já saberia de antemão que não ia disputar a Liga dos Campeões pelo Manchester United, em 2022/23, o que deveria ter servido para tomar uma decisão sobre a continuidade no emblema britânico.

"Ronaldo já sabia no final da temporada passada que não ia jogar na Liga dos Campeões com o United, pelo que assumo que Ten Hag teve uma conversa com ele antes de começar. Não sei se Ronaldo abordou esse tema, caso contrário, eles poderiam ter tomado uma decisão mais cedo, antes do início da época. Percebo que o técnico queira a continuidade de um jogador como ele, porque traz muita qualidade à equipa e ao clube", concluiu.