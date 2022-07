Jabeur e Rybakina fazem história em Wimbledon

Filipe Trindade Hoje às 17:33 Facebook

Tenistas tunisina e cazaque chegam à primeira final de um torneio do Grand Slam.

Ons Jabeur venceu a alemã Tatjana Maria, em três sets, com parciais de 6-2, 3-6 e 6-1, chegando assim à final do torneio feminino de Wimbledon.

A tunisina atingiu também um marco histórico com este triunfo, pois foi a primeira jogadora do continente africano a chegar ao jogo decisivo de um Grand Slam desde Renée Schuurman, a sul-africana que conseguiu atingir a final do Open da Austrália em 1959.

Jabeur, de 27 anos, atualmente número dois do ranking mundial, irá defrontar na final a cazaque Elena Rybakina, que bateu a romena Simona Halep, em dois sets (6-3, 6-3).

Rybakina, 23.ª da hierarquia mundial, também vai disputar a primeira final de um Grand Slam da carreira e é a primeira tenista do Cazaquistão a conseguir tal feito.

A final feminina está marcada para sábado (14 horas) no Court Central do All England Club.

Esta sexta-feira, jogam-se as meias-finais do torneio masculino: Nick Kyrgios-Rafael Nadal e Cameron Norrie-Novak Djokovic