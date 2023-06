Jack Grealish, "One Man Show" nas festas do Manchester City

JN Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Jack Grealish tem roubado o palco nas festas do Manchester City que se seguem às grandes conquistas. A vitória na final da Liga dos Campeões não foi exceção.

Depois de uma vida dedicada ao Aston Villa, clube onde fez furor ao ponto de o Manchester City não ter hesitado em pagar 117 milhões de euros pelo seu passe, Jack Grealish parece rendido a uma nova vida repleta de conquistas, algumas extravagâncias e muitos excessos.

Tudo isso ficou patente durante os festejos pela conquista da Liga dos Campeões, no passado fim de semana. Ainda no relvado do estádio Atatürk Olympic, em Istambul, o médio confessou ter vivido um momento "muito emocional". "Toda a gente que me conhece sabe o quão gosto de futebol e foi para isto que trabalhei toda a vida", sublinhou, e não se pode dizer que não tenha celebrado o feito a rigor.

PUB

Grealish foi, quase por unanimidade, eleito o rei da festa do Manchester City, sendo protagonista de diversos episódios peculiares. Um deles aconteceu no metropolitano, quando implorou a Bernardo Silva, apontado ao PSG, para não deixar o campeão inglês. "Por favor, não vás", rogou-lhe o internacional inglês.

Quando lhe pediram umas palavras para a televisão do clube, Grealish, vestido com um colete refletor, confessou pouco ou nada ter dormido nas 24 horas anteriores, nas quais saltou, cantou e dançou bastante, com muito álcool a acompanhar.

Aliás, os excessos de Jack Grealish com o álcool não são exclusivos da festa pela conquista da Liga dos Campeões. Em fevereiro do ano passado, o internacional inglês foi barrado, juntamente com os companheiros Kyle Walker e Riyad Mahrez, à entrada de um bar por estar alcoolizado, situação que não agradou ao treinador Pep Guardiola.

Meses depois, voltou a atrair as atenções na festa do Manchester City pelo título de campeão inglês, ficando célebre um vídeo em que agradece a Bernardo Silva por ter sido substituído por Gundogan, que bisou na reviravolta na última jornada, frente ao Aston Villa (de 0-2 para 3-2), que permitiu aos "citizens" vencerem o campeonato.

Jack Grealish continua a celebrar a vida intensamente e isso não tem absolutamente nada de mal. Afinal, tal como disse o antigo futebolista Jimmy Bullard ao programa "TalkSport", "é preciso perceber o quão jovens eles são e que têm o mundo aos seus pés". "Já era um grande fã do Jack antes de tudo isto. Está a comemorar como um jovem deve fazer. Ele conquistou grandes coisas", salientou.