Jackpot na Luz e para o novo goleador do Liverpool

Darwin Nuñez está em Liverpool desde ontem para realizar exames médicos e assinar contrato, por cinco temporadas. Após uma longa maratona negocial, a SAD aceitou a oferta do emblema inglês de 75 milhões de euros fixos pela transferência, aos quais se poderão acrescentar 25 milhões por objetivos.

Caso o uruguaio cumpra 60 jogos a titular durante os cinco anos do vínculo, as águias recebem 15 milhões de euros, sendo que os outros 10 dependem de metas individuais e coletivas. Segundo os encarnados, a transação vai facilmente atingir os 100 milhões de euros, pois consideram que são objetivos fáceis de atingir. Retiradas as percentagens para o Almería e o superagente Jorge Mendes (ver caixa ao lado), o Benfica encaixa, desde logo, 57,5 milhões de euros sobre o valor fixo.

No sábado à noite, a federação uruguaia riscou o futebolista da partida frente ao Panamá pelo facto do negócio estar iminente. Ao mesmo tempo, em Lisboa, Rui Costa, presidente do Benfica, e Julian Ward, diretor desportivo do Liverpool, acertaram as últimas agulhas da transação que sofreu avanços e recuos. O emblema português hesitou sobre a proposta de diminuição do valor fixo oferecido inicialmente, de 80 milhões de euros para 75, mas acabou por ceder.