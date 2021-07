Jadon Sancho confirmado no Manchester United

Ao fim de vários meses de especulação finalmente é oficial: o inglês Jadon Sancho transferiu-se do Borussia de Dortmund para o Manchester United, até 2026, sendo que os red devils ainda têm a opção de estender o contrato por mais uma temporada.

Quanto aos valores em causa ainda não há registos oficiais mas a imprensa britânica aponta para os 85 milhões de euros.

Na hora da despedida, Sancho, de 21 anos, mostrou-se bastante agradecido pelo tempo passado em solo germânico e fala no "cumprir de um sonho". Serei sempre grato ao Dortmund por me dar a oportunidade de jogar futebol de primeira linha, embora sempre soubesse que voltaria um dia a Inglaterra. A oportunidade de ingressar no Manchester United é um sonho que se tornou realidade e mal posso esperar por jogar na Premier League", referiu o extremo aos canais oficiais do novo clube.

Em 2020/21 foi utilizado em 38 partidas, contribuindo com 16 golos. Esteve também presente no último Europeu, tendo chegado à final com a Inglaterra, apesar de somar poucos minutos de utilização.

Sancho põe agora fim a uma novela que já dura desde o verão passado e será um acréscimo de grande qualidade ao plantel do Manchester United, clube onde envergará a camisola número 25.