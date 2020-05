Jadon Sancho marca e pede "justiça por George Floyd"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:44 Facebook

O avançado do Borussia Dortmund esteve, este domingo, em destaque no duelo com o Paderborn. O jovem inglês fez um hat-trick e exibiu uma mensagem a pedir justiça pelo norte-americano.

O Borussia Dortmund goleou (6-1), este domingo, o Paderborn e voltou a ficar a sete pontos da liderança da liga alemã. Com um hat-trick, Jadon Sancho foi o homem do jogo e fez do relvado o palco de manifestação em homenagem a George Floyd, norte-americano que morreu vítima de violência por parte da polícia de Minneapolis.

Quando marcou o primeiro golo, o avançado inglês levantou a camisola e exibiu a mensagem "justiça por George Floyd". Jadon acabou por ver o cartão amarelo.

Veja o momento:

Ao início da tarde, no primeiro jogo do dia da Bundesliga, Marcus Thruman fez o segundo golo do Borussia Monchengladbach - Union Berlin e também prestou uma homenagem ao norte-americano: após o tento, ajoelhou-se e deu um grito de revolta.

O Borussia Moenchengladbach manteve o terceiro lugar da liga alemã, em igualdade pontual com o Bayer Leverkusen, ao vencer em casa o Union Berlim, por 3-1.