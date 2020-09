Jaime Pacheco regressa ao Zamalek

Hoje às 09:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube egípcio anunciou a contratação do treinador português, de 62 anos, que estava sem treinar desde 2017.

Jaime Pacheco está de regresso ao Zamalek, clube egípcio que orientou em 2014/15, conseguindo na altura sete vitórias em dez jogos. O treinador estava sem treinar desde 2017, quando orientou o Tianjin Teda, na China.

Em Portugal, notabilizou-se ao serviço do Boavista, quando garantiu o título de campeão nacional em 2000/01, um feito inédito na história do emblema axadrezado.

No Zamalek, Jaime Pacheco vai orientar Ary Papel e Shikabala, dois antigos jogadores do Sporting. O clube ocupa a segunda posição do campeonato egípcio e está a 18 pontos do líder Al-Ahly.