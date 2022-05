Jake Daniels é o primeiro profissional de futebol britânico a assumir a homossexualidade

JN/Agências Hoje às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Jake Daniels, um futebolista de 17 anos que joga no Blackpool, da II Liga inglesa (Championship), tornou-se no primeiro jogador profissional britânico no ativo a assumir publicamente a homossexualidade, através de um comunicado.

"Esta época foi fantástica para mim. Fiz a primeira partida profissional, marquei 30 golos nas camadas jovens e assinei o meu primeiro contrato profissional. Mas, fora do campo, escondi quem eu realmente sou. Sempre soube que era homossexual e sinto que agora estou pronto para o assumir e ser eu mesmo", disse Jake Daniels, numa mensagem divulgada no site do clube.

Na década de 1990, Justin Fashanu, ex-avançado do Norwich e do Nottingham Forrest, foi o primeiro jogador a assumir-se como homossexual numa entrevista ao tablóide 'The Sun', mas numa altura em que jogava a nível amador.

"Ser homossexual ainda é um tabu no futebol masculino. Acho que é porque muitos futebolistas querem ser reconhecidos pela sua masculinidade. As pessoas olham como uma fraqueza, algo que em campo pode ser encarado como uma provocação", disse Jake Daniels.

O gesto foi recebido com muitas de mensagens de simpatia e admiração de todo o futebol inglês. "És uma inspiração para todos nós, Jake", escreveu o Leicester no twitter.

Já a Federação inglesa de futebol (FA) comentou que "o futebol é um desporto para todos", elogiou a coragem de Daniels, considerou ter sido dado "um grande passo na direção certa" e prometeu continuar a lutar por "um desporto verdadeiramente inclusivo".