James Harden ruma aos 76ers

Base deixa os Brooklyn Nets, numa troca que envolve mais três jogadores e escolhas futuras do "draft"

O fecho do mercado de transferências na NBA trouxe uma bomba que já se adivinhava nos últimos dias. Um ano e meio depois de ter assinado pelos Brooklyn Nets, para se juntar a estrelas de igual calibre como Kevin Durant e Kyrie Irving, o base James Harden, melhor jogador da liga em 2018, quando ainda estava nos Houston Rockets, ruma aos Philadelphia 76ers.

Para Brooklyn, seguem, em troca, o base Ben Simmons, o atirador Seth Curry (irmão do recordista de triplos, Steph Curry) e o poste Andre Drummond, sendo que o primeiro estava afastado da equipa dos 76ers desde o final da época passada, por desentendimentos com os dirigentes e com o treinador, Doc Rivers.

Os Nets recebem ainda duas futuras escolhas do "draft", processo de seleção dos jovens jogadores que vêm das universidades norte-americanas e do resto do Mundo, a primeira já para a próxima época, com possibilidade de ser adiada para 2023, e a segunda em 2027.

Com muitas lesões na época passada, Harden nunca chegou a atingir nos Nets um nível condizente com o estatuto que possui na NBA, apesar de ter médias por jogo na presente época de 22,5 pontos, 10,2 assistências e 8 ressaltos. De resto, também Durant está de novo lesionado e Irving lida com o facto de ter recusado a vacinação contra a covid-19, o que o chegou a afastar da competição e agora lhe permite jogar apenas fora de casa (em Nova Iorque, estado onde estão sediados os Nets, os atletas profissionais só podem entrar em campo se estiverem vacinados).

Em 113 jogos possíveis, o trio só esteve junto em 16 e, depois de os Nets terem sido eliminados pelos Milwaukee Bucks na meia-final de conferência da época passada, a temporada em curso não trouxe melhorias, com a equipa de Brooklyn a ocupar neste momento o oitavo lugar no Este, fora do acesso direto aos playoffs, com 29 vitórias e 25 derrotas (nove consecutivas).

Nos Sixers, que são quintos na conferência, com 32 vitórias e 22 derrotas, James Harden vai encontrar o poste Joel Embiid, um dos grandes candidatos a MVP desta temporada, numa equipa que tem sido apontada como uma das grandes candidatas ao título.