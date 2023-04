James Rodríguez sai do Olympiacos sete meses depois de chegar

Tomás Almeida Moreira Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube grego anunciou a rescisão de contrato com o antigo jogador do F. C. Porto, sete meses após a chegada do colombiano a Atenas. Esta época, o médio criativo levava cinco golos e seis assistências em 23 jogos oficiais pelo campeão helénico.

James Rodríguez, médio que passou pelo F. C. Porto, rescindiu com o Olympiacos esta quinta-feira, anunciou o clube grego em comunicado. Depois de uma curta passagem pelo Al-Rayyan, no Catar, o médio assinou pela equipa grega em setembro. Desde então, apontou cinco golos e seis assistências, embora tenha falhado várias partidas nas últimas semanas, por lesão.

O colombiano de 31 anos chegou aos dragões em 2010, proveniente dos argentinos do Banfield, e teve um impacto imediato no emblema azul e branco. Em três temporadas em Portugal, James conquistou três campeonatos, três Supertaças, uma Taça de Portugal, e uma Liga Europa, totalizando 32 golos e 12 assistências em 108 encontros pelo F. C. Porto. Saiu como uma das figuras da equipa portista para o Mónaco, no verão de 2013, a troco de 45 milhões de euros.

PUB

Nos monegascos, esteve apenas uma época, despertando o interesse do Real Madrid após a prestação notável no Mundial 2014, no Brasil, no qual marcou o golo vencedor do Prémio Puskas, frente ao Uruguai. Na passagem pelos blancos, que durou três anos, teve uma temporada inaugural assinalável, com 17 golos e 17 assistências, mas foi perdendo espaço na equipa de Zidane. Ao todo, conquistou duas Ligas espanholas, duas Ligas dos Campeões, duas Supertaças europeias, dois Mundiais de Clubes, e uma Supertaça de Espanha ao serviço do emblema merengue.

Seguiu-se um empréstimo de duas épocas ao Bayern Munique, onde o médio venceu dois campeonatos alemães e uma Taça da Alemanha.

Na temporada 2019/20, participou em apenas 14 jogos, no regresso a Madrid. A época ficou marcada por várias lesões, que afastaram James de 14 encontros dos merengues.

A chegada de Carlo Ancelotti ao Everton foi decisiva para a transferência do colombiano para a Premier League pela primeira vez na carreira, aos 29 anos. O técnico italiano já tinha orientado o jogador no Real Madrid e no Bayern Munique. Ao serviço dos toffees, a primeira metade da temporada foi produtiva, com seis golos e oito assistências, mas um novo calvário de lesões afastou o médio ofensivo dos relvados por mais de quatro meses.

A aventura em Inglaterra durou apenas um ano, seguindo-se a transferência para o Catar em setembro de 2021, por cerca de oito milhões de euros. Com apenas 16 jogos oficiais pelo Al-Rayyan, o ex-médio dos dragões rescindiu por mútuo acordo com o clube e assinou pelo Olympiacos. Sete meses depois de assinar, o campeão grego decidiu terminar a ligação com o jogador, sem justificar a decisão.