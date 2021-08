James Rodríguez sonha com o F. C. Porto e PSG apresenta proposta a Messi

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:01 Facebook

O colombiano não escondeu o desejo de regressar ao F. C. Porto e o destino de Messi continua a ser o assunto do dia. Argentino vai dar uma conferência de imprensa este domingo.

F. C. Porto: James Rodríguez deixou os adeptos dos azuis e brancos a sonhar com um eventual regresso à Invicta. Durante um direto, um apoiante do F. C. Porto pediu o regresso do avançado de 30 anos e o colombiano fez questão de responder: "Espero um dia voltar ao F. C. Porto, é um grande sonho". James Rodríguez representou o F. C. Porto entre 2010 e 2013, quando assinou pelo Mónaco. Passou ainda por equipas como o Real Madrid, Bayern de Munique e Everton.

Vitória de Guimarães: A equipa minhota oficializou a chegada de Tiago Silva. O médio de 28 anos chegou do Olympiacos, assinou um contrato válido até 2026 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros. " O que me fez escolher o Vitória foi a grandeza do clube. Não será a primeira vez que vou jogar neste estádio, não é novidade nenhuma a grandeza deste clube e isso teve muito peso para mim", afirmou.

Tondela: Neto Borges foi anunciado nos auriverdes. O lateral esquerdo do Genk vai alinhar por empréstimo até ao final da época, com o Tondela a ficar com opção de compra. "Estou muito contente. Era o meu desejo vir para o Tondela. Gostei do projeto que me apresentaram e senti que gostam do meu futebol. Agora, cabe-me fazer o meu trabalho e dar o máximo para ajudar a equipa", afirmou o brasileiro.

Famalicão: Pêpê Rodrigues vai continuar na equipa minhota, por empréstimo do Olympiacos. Depois de ter passado a segunda metade da época 2020/21 no Famalicão, Pêpê assinou agora um contrato válido até ao final desta temporada. "Estou muito feliz por me manter num clube em que fui espetacularmente recebido e que foi importante para recuperar a minha confiança", afirmou.

Barcelona: Depois de se saber que Messi não vai renovar pela equipa catalã, notícia que deixou o mundo do futebol em choque, tudo indicava que o astro argentino já teria um acordo com o PSG, uma vez que Khalifah Bin Hamad Al Thani, membro da família proprietária do clube, anunciou no Twitter que o clube francês e o jogador já tinham chegado a acordo, facto que os parisienses negaram mais tarde. O jornal "LÉquipe" avançou que o PSG se prepara para propor um contrato válido por duas temporadas com mais uma de opção, com Messi a auferir de um salário de 40 milhões de euros por ano. Até lá, há a apenas uma certeza: o astro argentino vai dar, este domingo, uma conferência de imprensa em Camp Nou.