James Rodríguez triste por não ser convocado pela Colômbia

O antigo médio do F. C. Porto James Rodríguez manifestou esta sexta-feira surpresa por não fazer parte da lista de convocados da Colômbia para a Copa América, com a federação a atribuir a ausência a problemas físicos.

"Não receber a confiança da equipa técnica causa-me muita dor, porque sempre dei tudo pela camisola da seleção colombiana", reagiu o antigo médio ofensivo de F. C. Porto, Mónaco e Real Madrid na rede social Twitter.

Por seu lado a Federação Colombiana do Futebol justifica a decisão do técnico de deixar de fora James Rodríguez por não estão na forma desejável. "Sujeito a exames médicos, foi determinado que não se encontra no nível desejável [de forma física], e por isso não se juntará ao grupo", pode ler-se no comunicado divulgado.

O jogador do Everton, de 29 anos, vai falhar os jogos com Peru e Argentina, para a qualificação para o Mundial2022, bem como a Copa América.