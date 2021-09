James Rodríguez vai jogar no Catar

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

O internacional colombiano James Rodríguez, de 30 anos, vai ser transferido para o Al-Rayyan, do Qatar, depois de uma época pouco sucedida em Inglaterra, ao serviço do Everton, da Premier League.

O jogador alinhou antes em alguns dos grandes clubes europeus, nomeadamente, F. C. Porto - pelo qual foi campeão nacional e vencedor da Liga Europa -, Mónaco, Real Madrid e Bayern Munique.

Em Goodison Park, esteve apenas 12 meses e não conseguiu vingar na equipa inglesa. Alinhou em 26 jogos e marcou seis golos.

A nível de seleções, foi por 80 vezes internacional colombiano, destacando-se a campanha do Mundial de 2014, no qual foi o goleador máximo, com seis tentos.