Jamie Carragher bastante duro com Cristiano Ronaldo

A antiga estrela do Liverpool foi bastante duro na análise a Cristiano Ronaldo. Carragher acredita que CR7 não tem interessados no topo do futebol europeu e afirma que mesmo no Manchester United o português tem a posição fragilizada.

"Já não é o mesmo jogador. Ainda é um goleador, mas não é o mesmo jogador. Atualmente mais nenhum grande clube europeu está interessado nele, posso estar errado, mas não me parece que o United possa ficar sem ele. Neste momento outros clubes não o querem. Acho que Ten Hag também não o quer e não estou seguro se o balneário do United quer a presença de Cristiano Ronaldo", criticou Jamie Carragher.

O antigo defesa, que agora é comentador desportivo, nunca foi a favor da contratação do avançado e acha que Cristiano Ronaldo já se encontra na fase descendente da carreira. Carragher acredita ainda que o craque não está mais ao nível que nos habituou.

"Sempre achei que Ronaldo era uma contratação bizarra. Sempre achei que esta situação ia acontecer, mesmo se Ronaldo esteve muito bem no United. Ele assinou por dois anos, mais um de opção, algo que não consegui acreditar. Ronaldo nunca vai ficar em segundo plano para ninguém, mas um jogador quando chega a uma determinada etapa da sua carreira sabe que já não é o mesmo. A sua carreira é tão longa devido ao facto de ser um excelente profissional, mas ele tem 37 anos e vai fazer 38 anos esta época", conclui Carragher.