Jamor não está em condições e Casa Pia procura estádio

Através de um comunicado, o clube de Pina Manique adiantou que, após uma vistoria, a Liga de Clubes concluiu que o estádio não pode receber o jogo da segunda jornada.

O Casa Pia anunciou, esta segunda-feira, que, ao contrário do que estava previsto, não defrontará o Benfica no Jamor, o estádio que o clube deveria ocupar enquanto duram as obras no Estádio Pina Manique.

Em comunicado, o clube recém-promovido à Liga explica que o relvado do palco que recebe a final da Taça de Portugal não está, nem estará, em condições de receber o jogo da segunda jornada, a 12 de agosto.

"Desde que ficou definido o estádio provisório, importa salientar que o Casa Pia AC trabalhou em conjunto com a empresa responsável pelo tratamento e conservação do relvado (Vibeiras), assim como com o IPDJ, entidade responsável pelo Estádio do Jamor, para garantir a realização a tempo do primeiro jogo na condição de visitado. Apesar disso e face à preocupação do Casa Pia AC com o estado do relvado do Estádio do Jamor e a possibilidade de ao contrário do previsto não estar totalmente pronto para a segunda jornada da Liga, foram tomadas medidas para que de forma atempada fossem tomadas as decisões necessárias. Foi realizada uma vistoria por parte da Liga Portugal e dos seus responsáveis, tendo-se chegado à conclusão que, com o prazo limitado até a data do jogo não será possível a realização da partida no Estádio do Jamor", lê-se na nota.

Neste sentido, o clube espera receber as águias em Leiria.



"A Administração do Casa Pia AC, enviou esta segunda-feira o requerimento necessário para solicitar a realização do jogo no estádio alternativo da Liga Portugal (Estádio Municipal de Leiria)", conclui a nota.