Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Treino do F. C. Porto teve presenças especiais, com várias crianças a confraternizarem com o plantel de Sérgio Conceição.

Crianças do Colégio Júlio Dinis, no Porto, estiveram, esta quarta-feira, no Olival para canterem as Janeiras ao plantel do F. C. Porto.

A iniciativa resultou em vários episódios de boa disposição a Sérgio Conceição e aos jogadores portistas, que também mostraram dotes de cantores.