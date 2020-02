Japão-Equador à porta fechada por causa do coronavírus

Hoje às 12:27 Facebook

A partida entre o Japão e o Equador, da Taça Davis, em ténis, será disputado à porta fechada, como medida preventiva contra o coronavírus Covid-19, anunciou esta quarta-feira o patrocinador da competição.

A empresa revelou ter tomado a decisão após consultar a Federação Internacional de Ténis e as autoridades japonesas, para "dar prioridade à segurança dos adeptos e dos jogadores participantes" no confronto, marcado para Miki. Na terça-feira, a Federação Japonesa de Futebol tinha adiado até 15 de março todos os encontros oficiais.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de, pelo menos, 2763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios. Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.

Além de 2717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.