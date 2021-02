Jardel: "Pepê é diferenciado e tem tudo para estourar"

Nuno A. Amaral Hoje às 10:29 Facebook

Mário Jardel diz que o reforço dos dragões é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro.

Do Grémio para a Invicta. Foi esse o percurso de Mário Jardel, rumo a uma carreira sensacional nos dragões e no futebol português, há 25 anos. Em julho, será também essa a viagem de Pepê, extremo já contratado ao clube de Porto Alegre. Mas o que pensa o ex-avançado, agora empresário envolvido no agenciamento de futebolistas, sobre o futuro reforço azul e branco? Numa videochamada com o JN, via "Whatsapp", Super Mário não poupou nos elogios.

"Acompanhei o processo da transferência e posso dizer que Pepê é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, que estava a ser requisitado pelos melhores clubes do Mundo. Trata-se de um jogador diferenciado e tem tudo para estourar no F. C. Porto na próxima época. O que eu fiz quando fui para o clube, em 1996, ele também pode fazer", dispara Jardel, convencido de que Pepê encaixará muito bem na forma de jogar da equipa portista.