Jardel sofre rotura de ligamento num joelho e arrisca paragem prolongada

O central brasileiro, que se lesionou no jogo de terça-feira com o Famalicão, das meias-finais da Taça de Portugal, arrisca paragem por algumas semanas.

Jardel sofreu uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito durante o Benfica-Famalicão, jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, divulgou, esta quarta-feira, o clube encarnado.

O jogador brasileiro, que foi substituído ao intervalo devido a lesão, foi entretanto sujeito a exames médicos, que confirmaram a rotura ligamentar. No entanto, o Benfica não avança com estimativas, quanto ao tempo de paragem do futebolista.