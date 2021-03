Jardel tem a porta de saída aberta no final da época

Luís Antunes Hoje às 11:05 Facebook

Ao final de 11 épocas tudo se conjuga para que o fim da linha de Jardel no clube da Luz seja uma realidade já no verão. Aos 34 anos, o defesa está no último ano de contrato com o clube que, sabe o JN, não tem à partida um plano de renovação delineado. No entanto, o dossiê ainda não se encontra totalmente definido e Jorge Jesus terá sempre a última palavra.

A forte concorrência - Otamendi, Veríssimo e Vertonghen -, a idade e até a atual conjuntura que aponta no sentido de cortes orçamentais são fatores negativos num eventual processo de avaliação do dossiê do jogador. No entanto, a experiência e a autoridade no balneário - face à sua história no clube ao lado de Luisão, Garay e Rúben Dias - são dois elementos a seu favor.

Escolha de Jorge Jesus em 2010/2011, Jardel teve as suas épocas mais marcantes em 2014/15 (43 jogos), ainda com o atual técnico, e em 2015/16 já com Rui Vitória (44 duelos).E apresenta um longo currículo com 285 jogos, fez 16 golos e ganhou 15 títulos: cinco ligas, idêntico número de Taças da Liga, duas Taças de Portugal e três Supertaças.