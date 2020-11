Jasper Philipsen mais rápido na chegada a Puebla de Sanabria

JN/Agências Hoje às 18:12 Facebook

O belga Jasper Philipsen (UAE Emirates) bateu toda a concorrência ao sprint, esta quinta-feira, para conseguir a maior vitória da carreira na 15.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta.

Jasper Philipsen, companheiro de equipa dos portugueses Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira, cumpriu os 230,8 quilómetros entre Mos e Puebla de Sanabria em 6.22.36 horas, batendo os alemães Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), segundo, e Jannik Steimle (Deceuninck-QuickStep), terceiro.

O dia não produziu alterações nos primeiros postos da geral, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a seguir líder, com 39 segundos de vantagem para o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), segundo, e 47 para o britânico Hugh Carthy (Education First), terceiro.

Depois de um grande trabalho de Ivo Oliveira na reta final, a vitória de Philipsen, que partiu antes de todos os oponentes e logrou manter-se na frente até atravessar o risco de meta, acabou por custar ao português algumas posições, acabando no 19.º posto.

Isto porque Oliveira, a fazer a sua estreia em grandes Voltas, já tinha tentado hoje integrar a fuga, após dias e dias a 'lançar' o colega de equipa para 'sprints' no qual o belga de 22 anos ficava perto, mas sem conseguir vencer.

Assim, e já depois de Philipsen passar, o português cortou a meta aos gritos e de braços no ar, tão feliz como com uma vitória em nome próprio, após um dia em que a UAE Emirates teve também Rui Costa na fuga do dia.

A chegada a Puebla de Sanabria, perto da fronteira com Portugal, prometia nova escapada bem sucedida, e o grupo de fugitivos marcava um elenco de 'luxo', com o campeão do mundo de 2013 à cabeça, mas também o belga Tim Wellens (Lotto Soudal), que acabou por acusar o cansaço de ter vencido na quarta-feira, ou o veterano espanhol Luis León Sánchez (Astana), entre outros.

Também na fuga, o francês Guillaume Martin (Cofidis) deixou praticamente confirmada a sua vitória na classificação da montanha, ao somar mais de 50 pontos que os mais próximos perseguidores, num ano de 2020 em que foi já 11.º no Tour.

Com os tempos para a geral individual tomados a três quilómetros da meta, numa decisão que a organização tomou devido a algum óleo na estrada já dentro dos últimos 3.000 metros, a chegada deu-se ao 'sprint' e sem percalços de maior.

"É incrível, não consigo dizer o quão feliz estou com esta vitória. Significa muito para mim, estive a esperar a Vuelta inteira pelo momento certo, e hoje aconteceu de uma forma inesperada", descreveu o belga, de 'malas feitas' para a Alpecin-Fenix em 2021, após vencer pela primeira vez em grandes Voltas, e pela terceira vez no escalão WorldTour.

Após uma "fuga muito forte" ser anulada pelo vento frontal, que tornou mais difícil a escapada, Philipsen foi "acreditando mais e mais" numa chegada em pelotão compacto, que acabou por favorecê-lo após ser lançado por Ivo Oliveira.

Entre os portugueses, também Ricardo Vilela (Burgos-BH), 29.º, e Nelson Oliveira (Movistar), 79.º, chegaram com o mesmo tempo do vencedor, enquanto Rui Costa, 85.º, cedeu 1.45 minutos e Rui Oliveira, 97.º, chegou com 7.44 de atraso.

Na sexta-feira, a 16.ª etapa vai ligar Salamanca a Ciudad Rodrigo, ao longo de 162 quilómetros, com duas contagens de montanha, uma de segunda e outra de primeira categoria, um dia antes da 17.ª e penúltima etapa, que acaba no decisivo Alto de la Covatilla.