Jasper Philipsen vence 21.ª etapa na consagração de Vingegaard

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) foi o mais rápido a completar a 21.ª etapa da Volta a França, no dia em que o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) se sagrou vencedor da 109.ª edição. O ciclista belga cumpriu o percurso de 115,6 quilómetros, entre a zona parisiense de La Défense e o coração dos Campos Elísios, em 2:58.32 horas

Esta é a primeira vitória de Vingegaard na mais prestigiada prova de ciclismo mundial o bicampeão de 2020 e 2021, Tadej Pogacar (Emirates), que chegou ao final da prova a 3,57 minutos do vencedor. O último do pódio desta edição da Volta a França ficou entregue ao britânico Geraint Thomas, terceiro classificado, a 8,13 minutos de Jonas Vingegaard.

Quanto à 21.ª tirada, vencida por Jasper Philipsen, teve ainda o neerlandês Daniel Groenewegen, de 29 anos (BikeExchange-Jayco) no segundo lugar, antecedendo o norueguês Alexander Kristoff, de 35 anos (Intermarché), que terminou na terceira posição.

Quanto aos portugueses em prova Nélson Oliveira, de 30 anos (Movistar), que partiu para a derradeira etapa na 55.ª posição (a 2:58.30 horas de Vingegaard), concluiu-a integrado no pelotão, na 40.ª posição (com o mesmo tempo do vencedor), terminando em 52. º posto da classificação geral final numa prova em que, a partir da desistência de Rúben Guerreiro, se tornou no único representante de Portugal, concluindo a corrida em Paris com mais 2:57.39 horas do que Vingegaard.