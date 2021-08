Jasper Philipsen vence segunda etapa, Primoz Roglic conserva liderança

JN/Agências Hoje às 17:22 Facebook

O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) venceu, este domingo, ao sprint a segunda etapa da Volta à Espanha, uma tirada de 166,7 quilómetros disputada entre Caleruega e Burgos, tendo o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conservado a liderança.

Philipsen, que cumpriu a etapa em 3:58.57 horas, bateu sobre a meta o holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) e o australiano Michael Matthews (BikeExchange), enquanto Roglic chegou integrado no pelotão e conservou a camisola vermelha, símbolo da liderança, conquistada no sábado.

Na classificação geral, Roglic comanda com um total de 4:07.29 horas, menos quatro segundos do que o espanhol Alex Aranburu (Astana), segundo classificado, e 10 do que Michael Matthews, que subiu ao terceiro posto.

A terceira etapa disputa-se na segunda-feira, uma ligação de 202,8 quilómetros entre Santo Domingo de Silos e Picón Blanco, no que constitui o primeiro final em alto, depois de uma subida de 7,6 quilómetros e com 9,3% de inclinação média.